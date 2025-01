Gorj: Zeci de saci cu gunoi stransi dintr-un sat

A inceput curatenia generala in comuna Capreni. Primul sat ales de autoritati a fost cel mai indepartat de centrul comunei.In satul Bulbuceni au fost mobilizati beneficiarii de ajutor social care au strans zeci de saci de gunoaie."La Bulbuceni, comuna Capreni, am demonstrat ce inseamna munca in echipa si responsabilitatea fata de mediu! Peste 70 de saci de gunoi au fost stransi de beneficiarii ajutorului social, care au participat la o actiune de curatenie in sat. Ii felicit pentru ... citește toată știrea