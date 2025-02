Gorj: Zonele de sub munte pastreaza traditiile

Judetul Gorj isi pretuieste traditiile si obiceiurile! Una dintre cele mai unite comunitati cand vine vorba de traditii este in orasul Novaci. Aici, in preajma Dragobetelui, tinerii si varstnicii se reunesc la o traditionala sezatoare. Evenimentul a fost organizat si in acest an pentru al cincilea an la rand. A fost readus in prim plan un obiceicare cu peste 50 de ani in urma dadea viata satului romanesc in serile reci de iarna.Cu aceasta ocazie mai multe varstnice din orasul nostru au ... citește toată știrea