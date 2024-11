Gorjean: Asta m-a convins sa-l votez

Un gorjean din Bumbesti Jiu a spus ca, desi nu este interesat prea mult de politica, va merge la vot pe 1 decembrie.Asta pentru ca, printre candidatii gorjeni, l-a regasit pe medicul militar Ioan Sirbu."Haideti sa vorbim si de oameni. Este greu sa mai vorbim de umanitate in ultima perioada. Am avut o problema cu tatal meu si singurul sprijin l-am gasit la generalul Sirbu. Am ajuns la Bucuresti si am vazut ce a facut domnul general Sirbu la Spitalul Militar. Sunt apolitic, dar asta m-a ... citește toată știrea