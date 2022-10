Gorjean condamnat la 25 de ani de inchisoare dupa ce si-a ucis sotia

Gorjeanul din Turburea care si-a ucis sotia cu bestialitate risca sa petreaca tot restul vietii in spatele gratiilor. Barbatul a fost condamnat, in prima faza, la 25 de ani de inchisoare pentru omor calificat. In varsta de 54 de ani, Gheorghe Bobocescu si-ar fi banuit sotia de infidelitate. Pe fondului consumului de alcool, acesta a batut femeia, de 49 de ani, pana a lasat-o fara suflare, apoi tot el ar fi sunat la 112 si a anuntat ca si-a lovit sotia si ca nu se simte bine. Anchetatorii au ... citeste toata stirea