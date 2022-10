Gorjean condamnat la inchisoare pe viata dupa ce si-a ucis fosta iubita

Tanarul care si-a ucis fosta iubita in plina strada a fost condamnat la inchisoare pe viata. Decizia vine de la Tribunalul Gorj, insa nu este definitiva. Raimond Caldararu trebuie sa achite si daune morale in valoare de 100 de mii de lei familiei tinerei pe care a omorat-o, in vara anului trecut.El este in arest din iulie 2021 si a fost trimis in judecata pentru omor calificat si lipsire de libertate."Condamnare fara acord de recunoastereSolutia pe scurt: (...) condamna inculpatul ... citeste toata stirea