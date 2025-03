Gorjean condamnat pentru crima

Gorjeanul care a ucis anul trecut o femeie de 79 de ani din Dragotesti a fost condamnat la 17 ani si 4 luni de inchisoare pentru omor calificat si violare de domiciliu.Crima a avut loc la inceputul lunii mai a anului 2024, cei doi fiind vecini. "In ziua de 08.05.2024, in jurul orelor 16:30-17:00, au existat discutii contradictorii intre cei doi vecini referitoare la posesorul de drept al terenului pe care se afla constructia rudimentara, discutii in cadrul carora, asa cum sustine inculpatul, ... citește toată știrea