Gorjean condamnat pentru trafic de migranti

Un gorjean din Rovinari a fost condamnat zilele trecute de Tribunalul Arad la doi ani si sase luni de inchisoare, cu suspendare, acuzatia fiind de trafic de migranti.Fapta s-a petrecut in 2022, cand gorjeanul care avea atunci 31 de ani s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei Nadlac II-Csanadpalota. In baza analizei de risc, s-a efectuat un control amanuntit, ocazie cu care s-a constatat ca, in interiorul autoutilitarei condusa de acesta, erau ascunse in 7 cutii de plastic 17 persoane