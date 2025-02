Gorjean dat in urmarire nationala, prins in Hunedoara

Un barbat din Gorj, condamnat la inchisoare pentru furt si dat in urmarire nationala, a fost prins in judetul vecin. Politistii din Petrosani au dat de urma individului dupa un apel la 112 care anunta ca s-a furat un telefon dintr-o sala de sport. Dupa ce au facut verificari, politistii au constatat ca erau mai multe telefoane disparute din vestiar."Politia Municipiului Petrosani a fost sesizata la data de 19 februarie a.c., in jurul orei 12:30, de catre o femeie, cu privire la faptul ca ... citește toată știrea