Gorjean din Ursati, trimis in judecata

Un gorjean din cartierul Ursati al municipiului Targu Jiu a fost trimis astazi in judecata, dupa ce a fost acuzat de un vecin ca l-a amenintat de mai multe ori.Vecinul a sesizat Politia online, acum doi ani, a fost deschis un dosar penal, dar amenintarile au continuat. Anul trecut, gorjeanul ar fi aruncat cu pietre in gardul din tabla metalica al vecinului si i-a adresat amenintari cu moartea."Din declaratia persoanei vatamate a reiesit faptul ca in data de 13.02.2024 a fost amenintat de ... citește toată știrea