Gorjean macelarit cu o sapa de catre prietenul de pahar

O crima macabra a avut loc in orasul Novaci, din judetul Gorj. Un barbat a fost macelarit cu o sapa de catre prietenul de pahar. Victima a decedat la scurt timp, lovita in cap si in alte zone ale corupului cu o sapa.Fapta a avut loc in casa criminalului si s-a petrecut pe fondul consumului de alcool."Numitul M.N., pe fondul consumului de alcool, aflandu-se in locuinta sa situata in orasul Novaci, judetul Gorj, a avut o discutie contradictorie cu victima, imprejurare in care l-a agresat fizic, ... citeste toata stirea