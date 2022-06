Un gorjean a fost numit de premier Nicolae Ciuca in functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Este vorba despre Romeo Simionescu, lider PSD si consilier local in Turcinesti.Romeo Simionescu este presedinte executiv al organizatiei municipale a PSD. In 2020, a candidat la alegerile locale pentru postul de primar in Turcinesti, dar a prins ... citeste toata stirea