Gorjean retinut dupa ce si-a atacat fiul cu un cutit

Un gorjean din comuna Runcu a ajuns in spatele gratiilor dupa ce si-a atacat fiul cu un cutit. Leziunea a fost superficiala, dar agresorul e acum cercetat penal."La data de 7 decembrie 2024, politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizati prin apel 112 de un barbat, de 21 de ani, din comuna Runcu, sat Dobrita, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la adresa de domiciliu, in urma unui conflict spontan pe care l-ar fi avut cu tatal sau, in varsta de 46 de ani, acesta ... citește toată știrea