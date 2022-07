Gorjean retinut pentru trafic de droguri. Este acuzat ca a trimis in Norvegia medicamente cu continut stupefiant de 600.000 de euro

Un barbat de 35 de ani, din orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj, a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT. Peste 123.500 de comprimate cu continut stupefiant au fost trimise in Norvegia. Acesta este acuzat de savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de risc si instigare la trafic ilicit de droguri de risc. "In continuarea activitatilor desfasurate la data de 2 iunie 2022, cand un tanar a fost prins in flagrant, predand catre o societate de transport ... citeste toata stirea