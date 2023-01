Gorjeanca disparuta, cautata de politisti

O femeie in varsta de 50 de ani, din municipiul Motru, judetul Gorj, este cautata de catre politistii din Olt. Aceasta a plecat voluntar de la locuinta mamei, din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, si nu a mai revenit.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Olt, Claudiu Serban: "La data de 13 ianuarie 2023, in jurul orei 14:00, politistii Politiei orasului Bals au fost sesizati, de o femeie, in varsta de 73 de ani, din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, cu privire la faptul ca, la data ... citeste toata stirea