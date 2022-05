Gorjeanca trimisa in judecata pentru ca si-a ucis sotul cu un cutit

O femeie din municipiul Motru, judetul Gorj, a fost trimisa in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj, pentru ca si-a ucis sotul cu un cutit. Oribila fapta a avut loc la inceputul acestui an. Femeia si-a lovit barbatul cu un cutit in zona abdominala."In dimineata zilei de 3 ianuarie 2022, in jurul orei 9.00, in timp ce se afla la locuinta familiei din municipiul Motru, pe fondul unui conflict verbal cu sotul sau, victima V.V., inculpata V.M. l-a lovit pe acesta cu un cutit in zona ... citeste toata stirea