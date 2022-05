Gorjence pacalite de un individ fara scrupule

Un tanar din Ponoarele, judetul Mehedinti, a fost condamnat in Gorj la mai bine de trei ani de inchisoare pentru trafic de influenta, proxenetism si conducere fara permis.Barbatul a convins o tanara mama din Gorj sa se prostitueze, iar pe o alta a pacalit-o sa-i dea o mie de lei pentru a obtine mai repede permisul auto.Nelu Daniel Colta se afla in spatele gratiilor din luna februarie. Tribunalul Gorj l-a condamnat, marti, la 3 ani si 3 luni de inchisoare, in regim de detentie."Deduce din ... citeste toata stirea