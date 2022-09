Gorjeni arestati pentru trafic de droguri. Comprimate de peste 1, 4 milioane de euro

Trei gorjeni au fost arestati preventiv fiind acuzati de trafic international de droguri de risc si trafic de droguri de risc. Valoarea depaseste 1, 4 milioane de euro.Cercetarile au inceput in Petrosani si s-au terminat cu arestari in Gorj.Mai exact, potrivit oamenilor legii, a fost realizata o actiune de prindere in flagrant delict, in municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, a unui barbat, in timp ce ar fi transportat 93.780 de comprimate dintr-un medicament si 196.770 de comprimate din ... citeste toata stirea