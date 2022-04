Gorjeni fara contracte de munca

Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat in perioada 11-21.04.2022 un numar de 90 de controale, care au vizat atat domeniul relatiilor de munca, cat si domeniul securitatii si sanatatii in munca, fiind aplicate 25 de sanctiuni in cuantum de 163.000 de lei si dispuse 119 masuri de intrare in legalitate.Ca urmare a unui control inopinat, inspectorii de munca au depistat, saptamana trecuta, doua persoane care prestau activitate fara forme legale de ... citeste toata stirea