Gorjeni prinsi la furat de motorina in Mehedinti

Doi barbati din judetul Gorj au fost prinsi azi noapte, in timp ce furau morina dintr-un camion stationat pe raza localitatii Arginesti, judetul Mehedinti.Politia Orasului Strehaia a fost sesizata de un barbat, de 48 de ani, ca doua persoane sustrag motorina dintr-un camion stationat intr-o parcare, in Arginesti."La fata locului, s-au deplasat politistii din cadrul Politiei Oras Strehaia, care, in urma verificarilor efectuate, au identificat ... citeste toata stirea