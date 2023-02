Gorjenii fug de internarea in spital. Manager: Oamenii au intrat intr-o teama

Gorjenii au inceput sa devina din ce in ce mai reticenti in ceea ce priveste spitalele din judetul nostru. Sustin asta chiar managerii unitatilor medicale, care afirma ca se observa o scadere a adresabilitatii din partea pacientilor. De vina ar fi pandemia de Coronavirus, prin care am trecut.A amana momentul in care te adresezi unui medic poate duce la complicatii medicale, sustin specialistii."Lumea nu trebuie sa se mai sperie, nu trebuie sa-si faca probleme. Ei trebuie sa isi trateze ... citeste toata stirea