Gorjenii, mai cumpatati de sarbatori din cauza preturilor ridicate si a incertitudinii viitorului

Locuitorii judetului Gorj se pregatesc sa intampine sarbatorile de iarna cu o mai mare prudenta financiara. Preturile alimentelor au crescut semnificativ, facturile la utilitati sunt tot mai mari, iar viitorul incert ii determina pe multi sa fie mai cumpatati in cheltuieli."Este clar ca sarbatorile nu vor mai fi ca altadata. Nu ne mai permitem acele mese imbelsugate ca pe vremuri. In plus, nici nu vrem sa mai risipim banii pe mancare pe care apoi sa o aruncam. Ne vom axa pe preparate