Gorjul are doar cateva sute de producatori agricoli

Judetul Gorj nu exceleaza la capitolul producatori agricoli. Conform datelor furnizate de Directia Agricola Gorj, la nivelul judetului sunt inregistrati numai 640 de producatori, majoritatea fiind din sectorul zootehnic."Avem inregistrati un numar total de 640 de producatori, majoritatea fiind la capitolul ovine, bovine si caprine. Ponderea cea mai mare este in zona de sub munte a judetului si anume Tismana, Polovragi, Novaci, Crasna, Pades. Avem si producatori de fanete, tot in aceste zone. ... citește toată știrea