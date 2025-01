Gorjul in 25 de imagini si povesti. intrare libera la eveniment

Mai multe institutii de cultura au creat un eveniment special dedicat Zilei Culturii Nationale, pe 15 ianuarie 2025, la ora 19:00, in foaierul Teatrului Dramatic "Elvira Godeanu" din Targu Jiu.Evenimentul va debuta cu o expozitie de fotografie si lansarea albumului "Portrete ale excelentei - Gorjul Cultural in 25 de imagini si povesti", care va fi prezentat de Ionut Viorel Bordeiasi, managerul CJCPCT Gorj. Curatorul expozitiei este renumitul fotograf Teodor Dadadalu, artist fotograf in cadrul ... citește toată știrea