Gorjul, in scenariul galben Covid. Sunt 13 localitati "rosii"

Judetul Gorj a depasit pragul de 2 cazuri de Covid la mia de locuitori si a intrat in scenariul galben. In ultimele doua saptamani au fost raportate peste 750 de cazuri de Covid, dintre care 52 numai in ultima zi.Treisprezece localitati se afla in scenariul rosu, cea mai mare incidenta fiind la Calnic - 5,42. Urmeaza Musetesti, Crasna, Dragotesti, Novaci, Telesti, Bengesti-Ciocadia, Turceni, Ciuperceni, Glogova, Bolbosi, Sacelu si Orasul Bumbesti-Jiu.Municipiul Targu Jiu este la un pas de