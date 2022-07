Gorjul, in topul judetelor recenzate. Care este judetul cu 100% populatie recenzata!

Recenzarea merge foarte bine in Gorj. O dovedesc raportarile facute de Institutul National de Statistica. Judetul nostru se afla pe locul patru dupa Botosani, Vrancea si Bistrita Nasaud, intr-un top care evidentiaza cat la suta din populatie a mai ramas de recenzat. In timp ce, in alte judete, recenzorii fac eforturi sa recenzeze populatia, pe ultima suta de metri, in judetul Botosani recensamantul a fost incheiat cu succes! De altfel, potrivit INS, acesta este primul judet din Romania care a ... citeste toata stirea