Gorun explica cum a fost inlocuit cu Gorun

Adrian Gorun a explicat ce l-a determinat sa faca un pas in spate, la Universitatea "Constantin Brancusi", din Targu Jiu. Fostul presedinte al Senatului a spus ca si-a dat demisia "pentru binele universitatii", si asta dupa un sir lung de reclamatii care ar fi fost facute de fostul rector al UCB. Si cu toate ca fiul sau, Horatiu Gorun, i-a luat locul la carma universitatii, Adrian Gorun sustine ca nu are absolut nicio implicare in aceasta decizie.Adrian Gorun si-a dat demisia din functia de ... citeste toata stirea