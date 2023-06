Ploile au facut ravagii si in comuna Cruset. Au fost inundate mai multe gospodarii dupa ploile neintrerupte.Speriati, oamenii au sunat la 112 si au chemat pompierii in ajutor. Salvatorii intervin cu motopompele sa scoata apa din curtile localnicilor.Numai in ultimele ore, pompierii au fost solicitati sa intervina in 13 localitati la mai multe gospodarii inundate. Au scos apa din peste 30 de curti.Vestea buna este ca de la ora 10. ... citeste toata stirea