Gradinita noua in comuna Danesti

Prescolarii din comuna gorjeana Danesti vor invata intr-o gradinita noua. Autoritatile au anuntat ca, de saptamana viitoare, vor incepe lucrarile la o noua gradinita ce va avea program normal.Aceasta va fi ridicata de la zero in satul Danesti si va avea trei grupe. aici vor fi mutati copiii care merg la o gradinita improvizata intr-un fost atelier din satul Barza.Ministerul Educatiei le-a transmis autoritatilor ca lucrarile vor incepe din 25 ianuarie."Iata ca eforturile noastre nu sunt in ... citeste toata stirea