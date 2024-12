Guvernul le da bani tinerilor pentru prima angajare!

Romania are un deficit enorm de angajati pe piata muncii, dar si foarte multi tineri care nu au muncit niciodata si nici nu se grabesc sa o faca. Autoritatile vor sa foloseasca fondurile europene pentru a-i convinge pe tineri sa se angajeze.Printre masurile preconizate de guvern se numara prime pentru absolventii care isi pastreaza mai mult de un an primul loc de munca, dar si subventii pentru angajatorii dispusi sa investeasca in programe de calificare.Potrivit datelor oficiale, somajul in ... citește toată știrea