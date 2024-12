Guvernul mentine diurnele de lux pentru judecatori

Ministrul Finantelor, Tanczos Barna, a anuntat, luni, dupa sedinta de guvern, ca magistratii detasati vor continua sa primeasca diurna speciala, numarul beneficiarilor fiind limitat la 300 de persoane. Este vorba de judecatori si procurori detasati in interes de serviciu in alte localitati decat cele de domiciliu.Magistratii din varful justitiei castiga si peste 30.000 de euro pe an ca diurna, arata o investigatie Rise Project. Printre cele mai mari diurne sunt incasate de catre membrii ... citește toată știrea