Heliportul din Targu Jiu, tot la stadiul "ne mai trebuie un aviz"

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 09:44
Heliportul Spitalului Judetean din Targu Jiu, inca blocat in avize. Desi predat unitatii medicale, nu este functional nici la final de 2025

Heliportul construit la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu ramane nefunctional, fiind blocat in faza de avize si documentatii birocratice. De luni intregi se face un ping-pong cu predarea-primirea heliportului de la Primaria Targu Jiu la Consiliul Judetean, iar apoi la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, si nici astazi nu este functional. ...citește toată știrea

Pandurul
