Horatiu Malaele si-a lansat doua carti in orasul natal, la Targu Jiu. "Debutam in aceasta sala in urma cu 65 de ani" VIDEO

Actorul Horatiu Malaele si-a lansat, marti, 24 mai, ultimele doua sale carti in orasul natal: "O poveste cam ciudata si alte 2 povestiri" si "Poezii si vorbe in vant". Evenimentul a avut loc la Teatrul Dramatic "Elvira Godeanu" din Targu Jiu, acolo unde marele actor a jucat cu o seara inainte in piesa "Take, Ianke si Cadir", in cadrul Festivalului International de Teatru "Elvira Godeanu" Poetul Spiridon Popescu, din ale carui versuri recita Horatiu Malaele, a spus ca actorul s-a nascut "cu un ... citeste toata stirea