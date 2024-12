Horatiu Potra a fost retinut

Omul de afaceri Horatiu Potra, fost luptator in Legiunea Straina si lider al mercenarilor romani care lupta in Congo, in prezent consilier local in Medias si patronul firmei de paza care ar asigura paza lui Calin Georgescu, a fost retinut in noaptea de sambata spre duminica in timp ce se indrepta spre Bucuresti alaturi de alte 20 de persoane.El a fost scos incatusat din sediul IPJ Prahova, duminica dupa-amiaza, dupa mai multe ore de audieri. El le-a declarat ironic jurnalistilor ca venea la ... citește toată știrea