I-a dat masina unui sofer baut

Politisti din cadrul Biroului Rutier au depistat ieri in trafic un barbat, de 33 de ani, din comuna Telesti, sat Buduhala, in timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Trandafirilor din localitate, avand o concentratie de 0,67 miligrame/litru alcool pur in aerul expirat.Barbatul a fost condus la Sectia UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, fiindu-i recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.De asemenea, politistii au constatat ca un ... citește toată știrea