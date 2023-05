Un barbat din Tismana a sesizat politistii cu privire la faptul ca in noaptea de 29/30 mai persoane necunoscute i-au sustras autoturismul ce se afla parcat in fata locuintei sale.In urma verificarilor efectuate de politisti, autoturismul a fost identificat in satul Pocruia.Din cercetari, oamenii legii au stabilit ca in noaptea de 29/30 mai, un tanar de 17 ani, din aceeasi localitate, ar fi patruns in curtea locuintei barbatului, iar de pe o masa ar fi sustras cheia ... citeste toata stirea