I-a luat trei ani sa aiba canalizare in toata comuna

Un primar din Gorj a reusit performanta ca in trei ani sa introduca sistem de apa si canalizare in toata comuna. Este vorba de primarul din Negomir, care a obtinut fonduri europene pentru aceste investitii pentru doua sate, iar pentru restul comunei a primit bani prin PNDL.In contextul in care primarii cu vechime in administratia publica locala inca se chinuiesc sa introduca sistem de apa si canalizare pe bucati in comunele pe care le conduc, autoritatile din Negomir au demonstrat ca se poate. ... citeste toata stirea