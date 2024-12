I-au salvat viata

Politistii din judetul Olt au salvat viata unui barbat de 43 de ani care amenintase ca se va sinucide. Acesta anuntase in cadrul unei transmisiuni live pe o retea de socializare ca si-a cumparat o butelie pentru a construi o bomba.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Olt au anuntat ca politistii din Caracal au fost sesizati, sambata, in jurul orei 22.00, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 43 de ani, cetatean turc, a plecat cu autoturismul intr-o directie ... citește toată știrea