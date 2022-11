I-au trebuit patru mandate ca sa asfalteze toate drumurile din comuna

Un edil din judetul Gorj se poate lauda ca in sfarsit reuseste sa termine de asfaltat toate drumurile satesti si comunale precum si ulitele din localitatea pe care o conduce. Vorbim de comuna Turburea, care in scurt timp va avea infrastructura modernizata in proportie de 100%.In comuna Turburea sunt aproximativ 38 de kilometri de drumuri, satesti si comunale. In mare parte acestea au fost modernizate, iar cu banii primiti prin programul guvernamental"Anghel Saligny" va finaliza asfaltarea ... citeste toata stirea