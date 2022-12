Ia romaneasca, inculsa in patrimnoiul UNESCO

Bucurie pentru romanii de pretutindeni. De Ziua Nationala, camasa cu altita, traditionala ie romaneasca, a fost inclusa in Patrimoniul UNESCO.Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, reunit la Rabat, Maroc, a decis includerea dosarului "Arta camasii cu altita - element de identitate culturala in Romania si Republica Moldova", in Lista Patrimoniului Imaterial al Umanitatii.Cele 24 de state membre ale Comitetului au apreciat valoarea elementului ... citeste toata stirea