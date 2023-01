Iarna blanda aduce economii. Mai multe drumuri din Gorj vor fi asfaltate la vara

Banii ce vor fi economisiti pentru ca iarna este blanda vor fi investiti in drumuri, in vara. Vor fi facute asfaltari, reparate indicatoare sau parapeti.In prezent, drumarii fac revizia in fiecare dimineata sa se asigure ca nu este niciun pericol pe sosele. "Pentru ca sunt temperaturi pozitive in timpul zilei, nu mai facem revizia decat dimineata, la ora 5. Se face revizia decat cu o singura masina. Cand ninge, pleaca doua sau patru sau chiar mai multe. Actioneaza cu material antiderapant cu ... citeste toata stirea