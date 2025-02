Iarna se da in spectacol in satele din Gorj

Magia iernii, surprinsa in fotografii inedite! Imagini de poveste au fost surprinse intr-un sat din Gorj. Natura imbracata in alb compune un tablou splendid in satul Calugareni, din Pades.Cateva fotografii cu splendoarea naturii au fost postate pe internet si au atras zeci de aprecieri in doar cateva minute. ... citește toată știrea