Iluminarea heliportului costa de sase ori mai mult decat investitia initiala!

Primaria Targu Jiu este dispusa sa mai cheltuiasca 2,5 milioane de lei ca sa finalizeze heliportul din municipiu. Asta inseamna de sase ori mai mult decat a costat investitia, in urma cu opt ani, cand a inceput. Inca de atunci, heliportul din Targu Jiu este incomplet. Doar ziua poate prelua elicopterul SMURD pacientii in stare grava pentru ca, pe timpul noptii, acesta nu este functional.In jur de 400 de mii de lei s-au investit, in urma cu aproape opt ani, in heliportul din Targu Jiu, care nu ... citeste toata stirea