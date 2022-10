Iluminat public la program intr-o comuna din Gorj, de frica facturilor

Vremurile grele despre care vorbeau primarii in urma cu doar cateva luni, au venit! Astfel, de teama unor facturi care vor face o gaura in bugetul local, edilii au luat masuri drastice. In comuna Danesti, de exemplu, iluminatul public functioneaza doar cate doua ore si jumatate dimineata si seara.Primarul Madalin Palita a afirmat ca noua masura a starnit nemultumire in randul localnicilor, dar, pana la urma, oamenii au inteles ca este singura solutie pentru a nu fi nevoiti chiar ei sa ... citeste toata stirea