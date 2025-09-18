Editeaza

Imagini ingrijoratoare de la statia de asflat a Edilitara Public

Sursa: Pandurul
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 13:10
Consilierul municipal Mitrut Stanoiu a publicat imagini de la statia de asfalt a societatii Edilitara Public, fiind vizibila poluarea din zona. Consilierul remarca, in postarea sa, ca se simte si un miros extrem de puternic.

Pandurul a solicitat directorului Adrian Daianu un punct de vedere legat de acest subiect, insa pana la aceasta ora nu a fost transmis un raspuns.

"Pozele si filmarile de mai jos surprind o realitate sensibila, dar care merita tratata cu maxim profesionalism de catre ...

Pandurul
