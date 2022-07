Imagini spectaculoase pe santierul centurii

Imagini spectaculoase pe santierul variantei de ocolire a municipiului Targu Jiu. Constructorul a inceput sa aduca grinzile de care are nevoie la poduri si pasaje.Utilaje de mare capacitate vor aduce grinzile care au circa patruzeci de metri. In aceasta saptamana, se va turna asfalt in zona Avicola, unde terasamentul a fost deja pregatit.Utilajele au inceput deja sa transporte grinzile catre toate zonele unde urmeaza sa fie amplasate."Dupa finalizarea structurilor lucrarilor de arta, ... citeste toata stirea