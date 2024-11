Impact intre doua TIR-uri. Ambii soferi au murit!

Doua TIR-uri au fost implicate, vineri dupa-amiaza, 8 noiembrie, intr-un grav accident de circulatie care a avut loc pe Drumul National 6, in zona satului Armenis, din judetul Caras-Severin. In urma impactului violent, soferii celor doua autotrenuri au ramas incarcerati in cabine. Din pacate, ambii soferi au decedat."In urma accidentului a rezultat decesul primei persoane, conducatorul auto al ansamblului de vehicule inmatriculat in Turcia. Din nefericire, in urma ... citește toată știrea