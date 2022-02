Impact intre un autoturism si un autocamion pe un drum european din Gorj. O persoana a decedat VIDEO

Un grav accident de circulatie a avut loc marti, 15 februarie, in comuna gorjeana Balteni, pe Drumul European E79. Potrivit politistilor, accidentul a avut loc ca urmare a unei depasiri neregulamentare.O femeie in varsta de 69 de ani, care se afla in autoturism, a decedat, iar soferul vinovat a fost ranit grav. Victima era mama soferului. "Din cercetarile efectuate la fata locului, politistii au stabilit ca un barbat, de 47 de ani, din comuna Balesti, in timp ce se deplasa din directia ... citeste toata stirea