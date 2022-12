Impozite actualizate cu rata inflatiei

Consiliul Local Bustuchin a adoptat o hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023."Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2023, indexate cu rata inflatiei de 5,1 %, a sumelor aferente impozitelor si taxelor locale stabilite pe baza unei sume in lei, la nivelul comunei Bustuchin, judetul Gorj", se arata in hotarare.Impozitul pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa in cazul persoanelor fizice se stabileste la 0,1%. Impozitul pentru ... citeste toata stirea