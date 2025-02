Impozite incasate la scoala, intr-un sat din Gorj

O primarie din Gorj continua sa incaseze taxele si impozitele din sat in sat. Inca de luna trecuta, autoritatile din comuna Ciuperceni au decis sa mearga in sprijinul localnicilor ca acestia sa nu mai fie pusi pe drumuri pentru a plati darile catre stat."Joi (6 februarie), in intervalul orar 12:00-14:00, in locatia Scolii Generale Stramba Vulcan se vor incasa taxe si impozite", a transmis Primaria Ciuperceni.Au de castigat din acest demers si oamenii ca nu mai trec pe la casieria primariei, ... citește toată știrea