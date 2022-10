In arest dupa ce si-a batut tatal

Un tanar de 20 de ani a ajuns pe mana politiei, dupa ce si-a lovit tatal. Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore. In plus, pe numele lui a fost emis ordin de protectie provizoriu.Sectia 1 Politie Rurala Targu-Jiu a fost sesizata direct de catre o femeie, despre faptul ca in familia surorii sale din localitatea Lelesti are loc un conflict."Politistii s-au deplasat la fata locului, stabilind ca un barbat de 50 de ani, din comuna Lelesti, pe fondul unei stari ... citeste toata stirea